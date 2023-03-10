Підміна нареченої та історія двоєженця: що побачать глядачі у нових серіях «Майже одружених»

Цієї п’ятниці, 10 березня, з 18:00 на СТБ вийдуть одразу 4 нові серії серіалу «Майже одружені». Поява на весіллі іншої нареченої, спроба колишнього зірвати церемонію, загадкове минуле зятя, яке спробує розгадати теща, та історія чоловіка з двома законними дружинами – все це у нових епізодах.

Подробиці серій:

Не та наречена

Весільна церемонія. Наречений Максим нервує, поправляє свою сорочку, дивиться на батька, який «свердлить» його серйозним поглядом. З’являється наречена зі своїм батьком під руку, на ній чарівна сукня та фата, яка повністю закриває обличчя, на руках білі шовкові рукавички. Церемоніймейстер починає промову, пропонує нареченим обмінятися каблучками, а після цього оголошує, що наречений може поцілувати наречену. Максим підіймає фату, на нього дивиться усміхнена…коханка Кіра, на яку він зовсім не очікував! Дівчина кидає йому жарт: «Казав же, що кохаєш і хочеш бути поруч – ось і я!». Усі гості та рідні шоковані, ніхто не розуміє, де справжня наречена Мар’яна…

Наречена-китаянка

25-річна віолончелістка-китаянка, випускниця Київської консерваторії, приваблива, симпатична і скромна Аймін Лі виходить заміж за 27-річного підприємця, українця Богдана Бучарського. І хоч батьки дівчини не у захваті від рішення доньки, вони все ж приїхали в Україну на весілля. У день церемонії не вистачає тільки мами Богдана, яка обіцяла бути. Мати Ірина і її донька Надя забігають до зали одразу після того, як Богдан і Аймін сказали одне одному “так”, обмінялися обручками та скріпили укладення шлюбу поцілунком. Та не самі, а з колишнім коханим Аймін – Лівеєм… Не розібравшись, Ірина кричить: «Негайно зупиніть церемонію!». Але коли розуміє, що вже пізно, знесилено падає на стілець і хапає голову руками… Тим часом Лівей несподівано зізнається в почуттях Аймін!

Більше на тему: Річниці весіль за роками: що прийнято дарувати та як називаються?

Теща проти зятя

Алла і Захар Мостові святкують срібне весілля у невеличкому заміському ресторані. Серед гостей – їхня донька Евеліна і Гліб, майбутній зять. Евеліна бажає щастя батькам! Розчулена Алла у відповідь бажає доньці прожити таке ж щасливе подружнє життя зі своїм майбутнім чоловіком Глібом (весілля вже за тиждень), як вони прожили з її батьком. Всі йдуть танцювати. Гліб хвацько крутить у танці майбутню тещу. Коли танець закінчується, до Гліба несподівано підходить Марк, двоюрідний брат, з яким вони давно не спілкувались. Він розпитує і про самого Гліба, і про його батьків. Гліб помітно нервує і неодмінно хоче випровадити Марка в інший кінець зали. Марк здивований: чому його не запросили і хто з родичів ще буде, і чи приїдуть Глібові батьки на весілля? Алла насторожується, адже знає, що Глібові батьки загинули в автокатастрофі… Що приховує наречений? Та як теща виведе його на чисту воду?

Двоєженець

Галина та Родіон святкують своє дерев’яне весілля – п’ять років щасливого подружнього життя. Родіон хоче випити в першу чергу за свою прекрасну дружину! Гості кричать: «Гірко!» чудовій сім’ї». Пара цілується. І тут до зали вривається жінка на ім’я Марта, яку намагається зупинити охоронець. Вона відбивається і кричить: «Стійте! Цей шлюб недійсний! Я – законна дружина Родіона Романовського!» Гості та Галина в шоці! Що це все означає?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ