Наречена-самозванка та весілля з перешкодами: що побачать глядачі у нових серіях «Майже одружених»

Цієї п’ятниці, 17 лютого, з 18:00 на СТБ вийдуть одразу 4 нові серії серіалу «Майже одружені». Загадкова історія зниклої нареченої, несподівана поява на весіллі конкурентки, запізнення коханого, яке може коштувати майбутнього пари, та неймовірні перепони на шляху до довгоочікуваної церемонії – все це у нових епізодах.

Подробиці серій:

Божевільне весілля

Сьогодні має відбутися весілля Олі і Федора. Вже все готово до церемонії, проте нареченого досі немає на місці… Дівчина починає хвилюватися, адже державна реєстраторка не може довго чекати – цього дня є й інша робота. Проте зв’язатися з Федором неможливо – телефон вимкнено. Так і не дочекавшись чоловіка, гості та реєстраторка розійшлися. У залі залишились Оля у весільній сукні та найближчі їй люди. І ось, коли вже ніхто не чекав, на порозі з’являється Федір…. Він ледве стоїть на ногах, увесь сколошканий, весільний костюм пом’ятий і запилений. Що ж сталося та чи буде виправдання його вчинку?

Загадка зниклої нареченої

День, який мав стати для закоханих Антона та Єви справжнім святом, починається із загадкового зникнення нареченої. Антон та рідні пари, які чекають на наречену у РАЦСі, приголомшені тим, що вона не з’являється на власне весілля. Антон нервує. Він переконаний: з Євою трапилося щось жахливе. Однак, його батько і сестра впевнені: Єва просто втекла та покинула коханого. Антон намагається з’ясувати, що сталося. Проте кожен пазл отриманої інформації все більше переконує його в тому, що Єва справді покинула його заради іншого. Останнім доказом зради дівчини стає провокативне сексуальне відео за участі Єви та її колишнього хлопця, яке Антону відправляє анонім… Та чи дійсно причина у зраді?

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Весілля з перешкодами

Дорогою до РАЦСу Денис і Карина дуже поспішають. Гості та рідні їх там вже чекають. Наречені спізнюються майже на годину, бо в передвесільній метушні чоловік забув вдома обручки, тому їхня машину повернулася з півдороги. Зараз же водій змушений гнати, як несамовитий. Залишається кілька кілометрів до РАЦСу, аж раптом у дзеркалі заднього виду водій бачить, що їх наздоганяють поліцейські. Вони змушують водія зупинитися на узбіччі. Поліцейських цікавить, чому весільна автівка перевищила швидкість. Спочатку Денис намагається пояснити ситуацію, але це не переконує поліцейських, і тут Карина невдало жартує: «Гнали, бо в них – бомба!». Один з поліцейських придивляється до Карини і її обличчя видається йому знайомим. Можливо, вона якась зловмисниця? Та ще й так невдало пожартувала з ними. Денис і Карина в шоці! Такого не може бути! Карина – ніяка не злочинниця! Вона – перекладачка і порядна жінка. Це якесь прикре непорозуміння! Які ще перешкоди чекають на пару? Та чи відбудеться довгоочікуване весілля?

Наречена-самозванка

Зі своїм нареченим 29-річним Антоном 25-річна Кароліна познайомилися випадково. Вона вивчилася на страхового агента, отримала добре оплачувану роботу й вирішила жити окремо від батьків. Обговоривши це на сімейній раді, було прийнято рішення, що Кароліна починає шукати житло неподалік роботи. На чергові оглядини ріелтор випадково призначає їй один і той самий час, що і Антону, який також у цей період шукає собі нове житло у центрі міста. Молоді люди сподобалися одне одному. Й вирішують знімати цю квартиру разом – кожному по кімнаті, а менш ніж за два тижні починають зустрічатися. Проживши разом три роки, вони зрозуміли, що хочуть провести одне з одним усе життя й вирішують узаконити свої стосунки.

Кароліна разом зі своїми батьками Павлом та Марією і найкращою подругою Жанною їдуть у лімузині до ресторану, де має відбутися їхнє весілля і де на неї вже чекає наречений Антон, його рідні, друзі та гості з обох сторін. Кароліна схвильована, бо це – найважливіший день у її житті. Дівчина дуже кохає Антона, переконана у його почуттях до неї і впевнена у щасливому майбутньому з цим чоловіком. Але не встигає вона під руку з батьком дійти до весільної арки, де на неї чекає Антон і виїзний реєстратор, як із натовпу гостей швидко виходить якась дівчина у весільній сукні і займає місце поряд із нареченим замість Кароліни… Це – колишня Антона – Павліна Бойко. Однак Кароліна про неї нічого не знає…

Дивіться «Майже одружені» щоп’ятниці одразу по 4 епізоди.

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