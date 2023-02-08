Шлюбна пропозиція від незнайомця та несподівана вагітність дружки: що побачать глядачі у нових серіях «Майже одружених»

Цієї п’ятниці, 10 лютого, з 18:00 на СТБ вийдуть одразу 4 нові серії серіалу «Майже одружені». На глядачів чекають історії кохання та перепон на шляху до нього. Загадкова пропозиція від незнайомця, новина про вагітність у день весілля, підозра у зраді перед обітницею та почуття до викладачки – все це у прем’єрних епізодах.

Подробиці нових випусків:

Подруга сурогатна мама

День весілля. Настя виходить заміж за Сергія. Вони вже два роки як зустрічаються і, нарешті, Сергій зробив їй пропозицію. В присутності виїзного реєстратора вони сказали одне одному «так». Однак після танцю наречених трапляється дещо дивне: Сергій замість того, щоб запросити на танок тещу, йде до дружки – Жанни. А вже після – мати нареченої помічає їх за розмовою. У цей час чоловік гладив живіт дружки.. Жінка впевнена: Жанна – вагітна! Але від кого? І яке відношення має до цієї історії Сергій? Наталя переконана, що дізнається…і виведе нареченого доньки на чисту воду. Саме тому Наталя вирішує знайти докази вагітності Жанни…

Шлюбна пропозиція незнайомця

Ірен отримує загадкову записку від незнайомця – їй пропонується взяти участь у квесті. Жінку інтригує пропозиція, тому та разом з подругою вирушає на пошуки наступних підказок. Вони приводять їх до театру ляльок. Поблизу на фонтані подруги знаходять коробку з написом «Для Ірени». Ірена відкриває її, бачить футляр для каблучки, а всередині й саму каблучку з маленькою запискою – «Виходь за мене». Лілія та Ірена в шоці. Ірен виправдовується, що не розуміє, що зараз відбувається. Вона не знає, хто це міг зробити. Ірен починає думати, що це все просто якийсь розіграш. Але кому це потрібно? Лілія пропонує перевірити каблучку у ювеліра та знайти відповіді на всі запитання…

Весілля під стогони сексу

Майя Петренко одружується зі своїм нареченим – Костянтином Золотарьовим. Все йде ідеально – ефектна поява нареченої верхи на коні, щасливі коханий, родина та друзі. Майя ніколи не мріяла про все це, адже завжди вважала, що шлюб – не для неї. Вона вже бачила, як офіційний шлюб зіпсував стосунки її друзів. Однак зараз її очі сяють і вона насолоджується цим днем. Ось батько веде красуню Майю до Кості. Звучить її улюблена пісня. Як тільки Костя бере долоні коханої у свої та хоче сказати комплімент, пісня обривається… Стає чути сексуальні стогони та шепіт нареченого: «О, так…ти така класна». На подив усіх, далі чути незнайомий жіночий голос, жінка стогне в екстазі: «О, так, так добре! Продовжуй!». В шоці Майя дивиться на Костю: що все це означає? Це ж його голос на записі… І голос якоїсь жінки…

Весілля з викладачкою

Сьогодні здійснилось заповітне бажання Богдана – кохана Катя погодилася стати його дружиною. Найцікавіше, що Катя, тобто Катерина Вікторівна, була куратором в інституті, викладала інформатику. Під час спільної вечері з близькими та рідними друг Богдана – Саша – згадує студентські роки і жартома каже, що Катя не минала молоденьких студентиків. На Катю нападає мати Богдана – Евеліна Іванівна – мовляв, так і знала, що та звабила її сина ще в інституті! Але Катя все заперечує, вона ніколи не зустрічалася зі своїми студентами. Чи підтримають вибір сина близькі після цього?

Дивіться «Майже одружені» щоп’ятниці одразу по 4 епізоди.