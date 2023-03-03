Загадочное исчезновение невесты и смс-угрозы перед признанием: что увидят зрители в новых сериях «Майже одружених»

В эту пятницу, 3 марта, с 18:00 на СТБ выйдут сразу 4 новые серии сериала «Майже одружені». Загадочное исчезновение невесты из свадебного путешествия, шантаж перед предложением руки и сердца, встреча с первой любовью и вражда двух сестер из-за одного мужчины – в новых эпизодах.

Подробности серий:

Из свадебного путешествия вернулся только жених

У новоиспеченных молодоженов – Евгения и Дарии – закончился медовый месяц. В день возвращения их в аэропорту ждет Аня, сестра невесты. Она, улыбающаяся, стоит в зоне ожидания, в руках шутливая табличка с надписью «С возвращением, семейство Таран» и красивый букет цветов. Наконец-то она видит в толпе Евгения, начинает выглядывать и свою сестру, но ее нет… Евгений замечает Аню. Они здороваются. Аня с улыбкой спрашивает, где он потерял жену, но серьезность Евгения несколько настораживает ее. Впоследствии в разговоре Евгений от серьезности переходит в саркастический тон: «Неужели сестры Коваль десяток раз не перемыли нашу ссору». Аня не обращает внимания на саркастические слова Евгения. Евгений уверен, что Дарья уже в городе. Ведь за день до их рейса она упаковала чемодан и уехала из гостиницы. Он напоминает Ане, что ее сестра и не такое чудила: «Возможно, она уже дома и готова извиниться за свои истерики». Евгений уходит. Аня остается на месте несколько секунд, берет свой телефон, набирает сестру, но та не отвечает… Что же на самом деле произошло во время медового месяца? И куда делась невеста?

Замуж за первую любовь

В свои 16 школьница Юля встречалась с Дмитрием, первокурсником ветеринарного института. Они выросли в маленьком городке недалеко от Киева. Дмитрий был одноклассником двоюродной сестры Юли, Любы. Она их познакомила на свое восемнадцатилетие. Юля даже не догадывалась, что Дмитрий – не только ее первая любовь, но и сердечная тайна сестры. Люба завидовала Юле, ведь Дима, с которым она 11 лет сидела за одной партой, стал встречаться не с ней. Девушка мечтала развести влюбленных. Она тоже поступила и училась в столице, поэтому часто виделась с Дмитрием. Люба знала, что парень начал работать в ночные смены, чтобы заработать на хороший подарок Юле на годовщину отношений. Эту ситуацию она решила представить для Юли совсем иначе, имитируя, будто Дмитрий изменяет. Юля сложно переживает «измену» любимого. На следующий день идет на местную дискотеку, чтобы развеяться. Встречает Славка, лучшего друга Димы, первый раз напивается, а к утру просыпается у Славки дома. Ничего не помнит…

Дмитрий приезжает после первой сессии с подарком Юлии. Они ссорятся. Однако юноше удается убедить Юлю, что все эти дни он не изменял, а работал, чтобы заработать денег. Юля понимает, что она изменила Дмитрию, а еще… сегодня узнала, что беременна. Девушка не может так поступить с любимым, повесить на него чужого ребенка, испортить ему будущее, именно поэтому – бросает его. Говорит, что у него уже появился другой. Однако через много лет бывшим влюбленным представится возможность встретиться снова…

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Мой жених убийца

Сегодняшнее свидание Инны и Макса особенное, ведь мужчина решил сделать предложение любимой. Пара встречается в ресторане, Макс немного нервничает. Однако следующий миг неожиданно повлияет на счастливое будущее пары… Инна получает таинственное сообщение, от которого у нее отбирает дар речи… Однако не признается о случившемся. Макс собирается с духом и делает предложение любимой. На телефон снова приходит какое-то сообщение. Инна читает и нервничает, вскакивает и убегает из ресторана. Макс в шоке…

Подруга Катя приходит к Инне, чтобы узнать причину такого удивительного поведения. Инна молчит, но Катя замечает, что Инна вздрагивает, когда на телефон приходят сообщения.

Катю это интересует, и когда Инна выходит на кухню, Катя смотрит в ее телефон. Видит там сообщение: «Макс будет делать тебе предложение, откажи ему, иначе — он умрет. Если ты скажешь ему хоть слово – он тоже умрет». И второе сообщение: «Отказывай, иначе он – труп. Я слежу за вами!»… Однако это далеко не все загадки, которые придется узнать Инне…

Сестры воюют за жениха

Десять лет назад Анастасия Нагорна разошлась со своим мужем, отцом ее обеих дочерей Даны и Веры, на котором была замужем 15 лет. Ее бывший муж нашел себе другую женщину, а вот Анастасия с тех пор одна, и сама воспитывает дочерей. Старшая – Дана – почти год назад разошлась со своим парнем Артуром, бизнесменом, владельцем бара. Несколько месяцев назад младшая Вера принялась встречаться с тем же Артуром, бывшим парнем своей сестры, Анастасия этого не одобрила, но все же приняла и этот факт. Она поняла, что оба ничего не могут поделать со своими чувствами, и надеялась, что Дана с этим как-то справится. После того, как обе сестры сначала сильно разругались, Анастасия верит, что Дана выбросила Артура из головы и приняла то, что он теперь счастлив с ее сестрой. Но когда война между сестрами разгорается не на шутку, Анастасия раскапывает правду об Артуре…

Смотрите «Майже одружені» каждую пятницу сразу по 4 эпизода.

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