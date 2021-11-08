Продовження історії сім’ї Жадан у костюмованому серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 9 серія від 08.11.2021 на сайті СТБ.

Катерина Степанівна нарешті дізнається, що князь Стефан Яблоневський насправді Степан Гнаткевич. Андрій Андрійович розповідає дружині про те, що пов’язує його із цією людиною, і для Катерини це стає повним шоком. Жадан розпочинає пошуки Яблоневського по всьому Києву, щоб притягти до відповідальності за замах на його життя. Але саму Катерину Жадан більше хвилює інше – невже Андрій так сильно любив Віру, що цілих десять років не міг її забути? У серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 9 серія від 08.11.2021 Катерині Степанівні доведеться шукати відповідь на це запитання у минулому чоловіка.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 8 серія дивитись онлайн – 04.11.2021