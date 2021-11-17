Костюмована драма Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 22 серія від 17.11.2021 – дивіться серіал на сайті СТБ. Ользі Родзевич, Назару та Катерині вдається знайти Стефана та Євгена Безуса до того, як князь зробив би непоправний вчинок. Статський радник благає всю четвірку вислухати його та повірити, що він не причетний до вбивства Віри у серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021. У будинку Карпа Мальованого назріває бунт – невістки господаря лавки збираються посварити батька з Павлиною та обирають для цього вкрай підлий спосіб. Якою трагедією для них обернеться бажання нашкодити стосункам Карпа та Павлуші? Не пропустіть продовження цієї історії у серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 22 серія від 17.11.2021.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 21 серія дивитись онлайн – 17.11.2021