Катерина Жадан повертається до Києва, щоб урятувати від в’язниці князя Яблоневського у серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 20 серія від 16.11.2021. Катерині Степанівні вдається переконати Євгена Безуса відпустити Стефана Яновича, проте повідомляє князю, що більше не хоче його бачити через історію із брудними публікаціями у київських газетах. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 Катерина намагається вирішити, як вибудовувати своє життя далі, та тимчасово зупиняється в будинку Ольги Родзевич. Дівчина впевнена лише в одному – вона хоче продовжити кар’єру лікаря, а для цього їй все ще потрібний добрий наставник. Драма Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 20 серія від 16.11.2021 покаже, чи вдасться Катерині здійснити свою мрію.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 19 серія дивитись онлайн – 16.11.2021