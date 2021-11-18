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Video: Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 23 серія дивитись онлайн – 18.11.2021

Дивіться онлайн серіал Кріпосна Жадана Любов - 23 серія від 18 листопада 2021. Багатосерійний фільм Кріпосна 3 сезон - серія 23 на сайті СТБ
Серия 23 | 18.11.2021 | Жадана любов

Незабаром стануть відомі страшні таємниці героїв серіалу Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 23 серія від 18.11.2021 – дивіться костюмовану драму просто зараз на сайті СТБ. Катерина Степанівна рішуче налаштована дізнатися про всі подробиці того дня, коли Віра Гнаткевич прийшла в бордель, щоб спробувати врятувати свого чоловіка від в’язниці. У своєму домі Катерина у серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 застає Любов Василівну Макарову, яку просить розповісти про все, що вона знає про смерть Віри. І керівниця борделю розповість Катерині навіть більше, ніж та просила. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 23 серія від 18.11.2021 ви дізнаєтеся, як Андрій Жадан врятував життя Любов Василівни та допоміг їй стати тою, ким вона є.

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