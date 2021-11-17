Дивіться онлайн костюмовану драму Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 21 серія від 17.11.2021 на сайті СТБ. Катерина Жадан прийняла для себе непросте рішення – дати шанс Андрію Андрійовичу стати добрим чоловіком і спробувати почати з ним усе спочатку. Але так швидко забути той жах, який їй довелося пережити через брехню Жадана, Каті не вдається, тому Андрію доведеться сильно постаратися, щоб знову заслужити довіру дружини в серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021. Стефану Яблоневському нарешті вдається отримати ту саму сумочку, в підкладці якої заховано фото вбивці Віри Гнаткевич. Хто ж на цьому знімку? І чому сама Віра стоїть напівгола поруч зі своїм душогубом? У серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 21 серія від 17.11.2021 ви дізнаєтесь, як Стефан Янович вирішить помститися за смерть своєї дружини.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 20 серія дивитись онлайн – 16.11.2021