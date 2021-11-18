Совсем скоро станут известны страшные тайны героев сериала Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 23 серия от 18.11.2021 – смотрите костюмированную драму прямо сейчас на сайте СТБ. Катерина Степановна решительно настроена узнать все подробности того дня, когда Вера Гнаткевич пришла в бордель, чтобы попытаться спасти своего мужа от тюрьмы. В своем доме Катерина в сериале Кріпосна. Жадана любов 2021 застает Любовь Васильевну Макарову, которую просит рассказать обо всем, что она знает о смерти Веры. И управляющая борделем поведает Катерине даже больше, чем та просила. В сериале Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 23 серия от 18.11.2021 вы узнаете, как Андрей Жадан спас жизнь Любовь Васильевны и помог ей стать той, кто она есть.

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Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 22 серия смотреть онлайн – 17.11.2021