Финал сезона, который ждала вся страна! Смотрите сериал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 24 серия от 18.11.2021, в котором узнаете судьбу ваших любимых героев. Катерине Степановне предстоит решить, остаться с Андреем или уйти навсегда. Мадам Жадан понимает, что этот выбор станет самым главным в ее жизни, и она не может ошибиться. Что подскажет Катерине ее сердце? Смотрите прямо сейчас в драме Кріпосна. Жадана любов 2021. После того, как Рогнеда Безус полностью дискредитировала своего мужа в глазах высшего общества, Евгений Антонович понимает, что ему более нет места в Киеве. Статский советник принимает отчаянное решение и кажется готов совершить роковой поступок… На что пойдет Евгений Безус, чтобы избежать дальнейшего позорного существования? Смотрите онлайн в финале грандиозной истории Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 24 серия от 18.11.2021.

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Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 23 серия смотреть онлайн – 18.11.2021