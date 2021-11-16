Катерина Жадан возвращается в Киев, чтобы спасти от тюрьмы князя Яблоневского в сериале Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 20 серия от 16.11.2021. Катерине Степановне удается убедить Евгения Безуса отпустить Стефана Яновича, однако сообщает князю, что более не хочет его видеть из-за истории с грязными публикациями в киевских газетах. В сериале Кріпосна. Жадана любов 2021 Катерина пытается решить, как выстраивать свою жизнь дальше, и временно останавливается в доме Ольги Родзевич. Девушка уверена только в одном – она хочет продолжить карьеру врача, а для этого ей все еще нужен хороший наставник. Драма Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 20 серия от 16.11.2021 покажет, удастся ли Катерине осуществить свою мечту.

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Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 19 серия смотреть онлайн – 16.11.2021