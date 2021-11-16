В костюмированной драме Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 19 серия от 16.11.2021 Стефан Яблоневский оказался в тюрьме за похищение и возможное убийство Катерины Жадан. Андрей Андреевич приходит в камеру к своему злейшему врагу и рассказывает все о том дне, когда погибла жена Стефана Яновича Вера в сериале Кріпосна. Жадана любов 2021. Катерина Степановна пытается решить дальнейшую судьбу Червинки и предлагает Петру Ивановичу сделку – она предоставит поместье в пользование его новорожденного сына Льва, но Червинский должен соблюсти несколько важных условий. На что придется пойти Петру Ивановичу ради поместья, которое он считает своим домом? Все это не пропустите в драме Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 19 серия от 16.11.2021 на сайте СТБ.

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