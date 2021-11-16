У костюмованій драмі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 19 серія від 16.11.2021 Стефан Яблоневський опинився у в’язниці за викрадення та можливе вбивство Катерини Жадан. Андрій Андрійович приходить у камеру до свого найлютішого ворога і розповідає все про той день, коли загинула дружина Стефана Яновича Віра у серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021. Катерина Степанівна намагається вирішити подальшу долю Червінки та пропонує Петру Івановичу угоду – вона надасть маєток у користування його новонародженого сина Лева, але Червінський має дотриматись кількох важливих умов. На що доведеться піти Петру Івановичу заради маєтку, який він вважає своїм домом? Все це не пропустіть у драмі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 19 серія від 16.11.2021 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 18 серія дивитись онлайн – 15.11.2021