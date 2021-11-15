Дивіться онлайн костюмовану драму Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 18 серія від 15.11.2021, в якій Катерина Жадан таємно повертається до Червінки. Галя та Лариса Червінська розповідають дівчині про угоду, яку здійснили Андрій Андрійович та Петро Іванович. Катя обурена тим, що чоловік наважився віддати володіння у неї за спиною, і не збирається залишати це просто так у серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021. Андрій Андрійович та Богдан Хорунжий переслідують карету Ольги Платонівни та Назара Івановича в надії знайти разом з ними Катерину. Але на них чекає не тільки прикре розчарування, а й бійка з Назаром. Чи зможе збожеволілий Андрій таки зрозуміти, де знаходиться його дружина? Дізнаєтесь просто зараз у драмі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 18 серія від 15.11.2021 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 17 серія дивитись онлайн – 15.11.2021