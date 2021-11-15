Серіал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 17 серія від 15.11.2021 – дивіться просто зараз костюмовану драму на сайті СТБ.

Андрій Жадан зустрічає Ольгу Родзевич та Назара Івановича у Чернігові та намагається дізнатися, де вони ховають Катерину. Але вірні друзі втікачки не видають її місцеперебування і через це наживають собі найлютішого ворога в особі найвпливовішої людини Києва. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 Катерині вдається умовити артиста Володимира Задунайського та його супутницю Марію Любарську забрати її до Ніжина, куди вони планували вирушити на своїй кареті. У мадам Жадан є план – повернутися на якийсь час у Червінку, адже там чоловік навряд чи її шукатиме. Дивіться драму Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 17, щоб дізнатися, які потрясіння чекають на Катерину в тому місці, яке колись було її домом.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 16 серія дивитись онлайн – 11.11.2021