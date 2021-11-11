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Video: Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 16 серія дивитись онлайн – 11.11.2021

Дивіться онлайн серіал Кріпосна Жадана Любов - 16 серія від 11 листопада 2021. Багатосерійний фільм Кріпосна 3 сезон - серія 16 на сайті СТБ
Серія 16 | 11.11.2021 | Жадана любов

У серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 16 серія від 11.11.2021 сестра Григорія знаходить у Катерини листа, який вона написала архієрею. Дівчина поскаржилася вищому церковному чину на жорстокість Наталії Олександрівни та попросила вберегти послушницю Ксенію від постригу. Коли сестра Григорія прочитала це послання, то веліла висікти Катерину у серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021. Ольга Родзевич під приводом того, що Зоряна занадто слабка для дальньої дороги, пропонує Назару залишитися ще на один день у чернігівському готелі. І мабуть, не дарма, адже невдовзі до Чернігова приїжджає Андрій Андрійович Жадан. Чи зможе він повернути Катерину? Дивіться просто зараз у костюмованій драмі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 16 серія від 11.11.2021 на сайті СТБ.

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