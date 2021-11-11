У серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 16 серія від 11.11.2021 сестра Григорія знаходить у Катерини листа, який вона написала архієрею. Дівчина поскаржилася вищому церковному чину на жорстокість Наталії Олександрівни та попросила вберегти послушницю Ксенію від постригу. Коли сестра Григорія прочитала це послання, то веліла висікти Катерину у серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021. Ольга Родзевич під приводом того, що Зоряна занадто слабка для дальньої дороги, пропонує Назару залишитися ще на один день у чернігівському готелі. І мабуть, не дарма, адже невдовзі до Чернігова приїжджає Андрій Андрійович Жадан. Чи зможе він повернути Катерину? Дивіться просто зараз у костюмованій драмі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 16 серія від 11.11.2021 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 15 серія дивитись онлайн – 11.11.2021