Ви дивитеся серіал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 15 серія від 11.11.2021, в якому Катерина Жадан знаходить притулок у чернігівському монастирі, який очолює сестра Григорія.

Катерина надсилає записку Ользі Платонівні та Назару Івановичу про те, що вона знайшла тимчасовий притулок, тому її рятівники можуть їхати до Києва. Але через раптову хворобу Зоряни Назар та Ольга змушені залишитися у Чернігові й надалі, аби спробувати врятувати життя дівчинки. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 Карпо Мальований не розуміє, чому його кохана Павлина знову не бажає його бачити. Чи зможе господар київської крамниці повернути собі прихильність Павлуші? Подальшу долю героїв костюмованої драми дивіться просто зараз у серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 15 серія від 11.11.2021 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 14 серія дивитись онлайн – 10.11.2021