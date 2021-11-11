Вы смотрите сериал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 15 серия от 11.11.2021, в котором Катерина Жадан находит убежище в черниговском монастыре, который возглавляет сестра Григория.

Катерина отправляет записку Ольге Платоновне и Назару Ивановичу о том, что она нашла временное убежище, поэтому ее спасители могут уезжать в Киев. Но из-за внезапной болезни Зоряны Назар и Ольга вынуждены остаться в Чернигове, чтобы попытаться спасти жизнь девочки. В сериале Кріпосна. Жадана любов 2021 Карпо Малеваный не понимает, почему его возлюбленная Павлина вновь не желает его видеть. Сможет ли хозяин киевской лавки вернуть себе расположение Павлуши? Дальнейшую судьбу героев костюмированной драмы смотрите прямо сейчас в сериале Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 15 серия от 11.11.2021 сайте СТБ.

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