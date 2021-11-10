В продолжении сериала Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 14 серия от 10.11.2021 Катерина Жадан просыпается в доме Ольги Родзевич и рассказывает о том ужасе, который пережила в больнице. Катерина не может поверить, что вышла замуж за человека, который способен на похищение собственной жены. В сериале Кріпосна. Жадана любов 2021 статский советник Евгений Безус предлагает Андрею Жадану купить музыкальный дом мадам Макаровой. Он делает ему щедрое предложение, но Андрей Андреевич помнит, что обещал продать бордель его нынешней управляющей. Как же поступит герой драмы Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 14 серия от 10.11.2021? Смотрите прямо сейчас на сайте СТБ.

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