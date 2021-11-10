Продолжение костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 13 серія від 10.11.2021 – смотрите сериал прямо сейчас на сайте СТБ.

Ольга Родзевич узнает от Ярыны Дорофеевны, что Катерина и Андрей внезапно отправились в путешествие, не сообщив о своем дальнейшем местонахождении. Узнав об этом от Ольги, Стефан Яблоневский решает проследить за домом Андрея Андреевича и понимает, что Жадан не покидал город. В сериале Кріпосна. Жадана любов 2021 Стефан отправляется в дом мадам Макаровой и встречает там Оксану – одну из местных проституток и бывшую подругу Катерины. В ее руках Стефан замечает сумочку, вышитую бисером. Ту самую, в подкладку которой Настя вшила портрет убийцы жены Стефана Веры. Неужели князь сможет наконец-то узнать, кто лишил жизни его любимую? Смотрите онлайн в сериале Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 13 серия от 10.11.2021 на сайте СТБ.

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