В сериале Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 12 серия от 09.11.2021 Катерине удается украсть блокнот Богдана Хорунжия, в котором содержатся данные о финансовых поступлениях ее мужа. Ольга Родзевич и Стефан Яблоневский тоже ищут информацию об Андрее Жадане и находят все упоминания о нем в старых газетах. И в костюмированной драме Кріпосна. Жадана любов им удается познакомиться с человеком, который знал Андрея до того, как тот заработал свое огромное состояние. Что нового удастся выяснить Ольге и Стефану? И правда ли, что Андрей Андреевич заработал свой капитал на продаже людей? Тайну Жадана вы узнаете в сериале Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 12 серия от 09.11.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн все серии сериала Крепостная

Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 11 серия смотреть онлайн – 09.11.2021