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Стефану Яблоневскому наконец-то удается поговорить с Катериной Жадан один на один. Князь рассказывает девушке о своем счастливом браке с Верой, о ее смерти и о том, почему считает, что именно Андрей убил ее. Катерина Степановна не может поверить, что муж способен на такое, но все же начинает сомневаться в его честности. Заручившись поддержкой Ольги Родзевич, Катерина пытается самостоятельно выяснить, правда ли ее любимый имеет хоть какое-то отношение к убийству Веры в борделе мадам Макаровой в костюмированной драме Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 11 серия от 09.11.2021.

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Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 10 серия смотреть онлайн – 08.11.2021