Дивіться онлайн серіал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 11 серія від 09.11.2021 на сайті СТБ.

Стефану Яблоневському нарешті вдається поговорити з Катериною Жадан віч-на-віч. Князь розповідає дівчині про свій щасливий шлюб із Вірою, про її смерть та про те, чому вважає, що саме Андрій убив її. Катерина Степанівна не може повірити, що чоловік здатний на таке, але все ж таки починає сумніватися в його чесності. Заручившись підтримкою Ольги Родзевич, Катерина намагається самостійно з’ясувати, чи правда її коханий має хоч якесь відношення до вбивства Віри у борделі мадам Макарової у костюмованій драмі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 11 серія від 09.11.2021.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 10 серія дивитись онлайн – 08.11.2021