Серіал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 10 серія від 08.11.2021 – дивіться костюмовану драму просто зараз на сайті СТБ.

Після нападу п’яних відвідувачів шинку Ольга Родзевич приймає рішення взяти на роботу охоронця. Її помічник приводить у будинок статного та сильного чоловіка, і Ольга розуміє, що вже бачила його раніше. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 Лариса Червінська приїжджає в маєток до чоловіка, щоб побачитися з сином, але розлючений Петро Іванович проганяє дружину геть. Раптом на допомогу нещасній жінці приходить Галя, яка залишилася працювати при Червинському. Яке добре діло зробила дівчина для вбитої горем матері? Дивіться онлайн у серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 10 серія від 08.11.2021 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 9 серія дивитись онлайн – 08.11.2021