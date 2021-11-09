У серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 12 серія від 09.11.2021 Катерині вдається вкрасти блокнот Богдана Хорунжия, в якому містяться дані про фінансові надходження її чоловіка. Ольга Родзевич та Стефан Яблоневський теж шукають інформацію про Андрія Жадана та знаходять усі згадки про нього у старих газетах. І в костюмованій драмі Кріпосна. Жадана любов їм вдається познайомитися з людиною, яка знала Андрія до того, як той заробив свій величезний статок. Що нового вдасться з’ясувати Ользі та Стефану? Чи правда, що Андрій Андрійович заробив свій капітал на продажі людей? Таємницю Жадана ви дізнаєтесь у серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 12 серія від 09.11.2021 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 11 серія дивитись онлайн – 09.11.2021