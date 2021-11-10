Продовження костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 13 серія від 10.11.2021 – дивіться серіал просто зараз на сайті СТБ.

Ольга Родзевич дізнається від Ярини Дорофіївни, що Катерина та Андрій раптово вирушили у подорож, не повідомивши про своє подальше місцеперебування. Дізнавшись про це від Ольги, Стефан Яблоневський вирішує простежити за будинком Андрія Андрійовича та розуміє, що Жадан не залишав місто. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 Стефан вирушає до будинку мадам Макарової та зустрічає там Оксану – одну з місцевих повій та колишню подругу Катерини. У її руках Стефан помічає сумочку, вишиту бісером. Ту саму, в підкладку якої Настя вшила портрет убивці дружини Стефана Віри. Невже князь зможе нарешті дізнатися, хто позбавив життя його кохану? Дивіться онлайн у серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 13 серія від 10.11.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн всі серії серіалу Кріпосна

Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 12 серія дивитись онлайн – 09.11.2021