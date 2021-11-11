В сериале Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 16 серия от 11.11.2021 сестра Григория находит у Катерины письмо, которое она написала архиерею. Девушка пожаловалась высшему церковному чину на жестокость Натальи Александровны и попросила уберечь послушницу Ксению от пострига. Когда сестра Григория прочла это послание, то велела высечь Катерину в сериале Кріпосна. Жадана любов 2021. Ольга Родзевич под предлогом того, что Зоряна еще слаба для дальней дороги, предлагает Назару остаться еще на один день в черниговской гостинице. И видимо не зря, ведь вскоре в Чернигов приезжает Андрей Андреевич Жадан. Сможет ли он вернуть Катерину? Смотрите прямо сейчас в костюмированной драме Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 16 серия от 11.11.2021 на сайте СТБ.

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