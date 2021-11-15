Сериал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 17 серия от 15.11.2021 – смотрите прямо сейчас костюмированную драму на сайте СТБ.

Андрей Жадан встречает Ольгу Родзевич и Назара Ивановича в Чернигове и пытается узнать, где они прячут Катерину. Но верные друзья беглянки не выдают ее местонахождения и из-за этого наживают себе злейшего врага в лице самого влиятельного человека Киева. В сериале Кріпосна. Жадана любов 2021 Катерине удается уговорить артиста Владимира Задунайского и его спутницу Марию Любарскую забрать ее в Нежин, куда они планировали отправиться на своей карете. У мадам Жадан есть план – вернуться на время в Червинку, ведь там муж вряд ли будет ее искать. Смотрите драму Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 17 серия от 15.11.2021, чтобы узнать, какие потрясения ждут Катерину в том месте, которое когда-то было ее домом.

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Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 16 серия смотреть онлайн – 11.11.2021