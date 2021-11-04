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У будинку Катерини та Андрія Жадана трапляється страшне горе – покоївка Каті Орися вмирає в страшних муках через післяпологову лихоманку. Назар звинувачує в тому, що трапилося, тільки мадам Жадан, та й сама Катерина думає, що зробила страшну помилку, погодившись самостійно приймати пологи. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 року Лариса Червінська проганяє няню свого сина Лізу, оскільки дізналася про її зв’язок зі своїм чоловіком. Але як Петро Червінський відреагує, коли дізнається, що зробила його дружина? Дивіться просто зараз у драмі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 8 серія від 04.11.2021.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 7 серія дивитись онлайн – 04.11.2021