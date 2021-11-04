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Video: Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 7 серія дивитись онлайн – 04.11.2021

Дивіться онлайн серіал Кріпосна Жадана Любов - 7 серія від 04 листопада 2021. Багатосерійний фільм Кріпосна 3 сезон - серія 7 на сайті СТБ
Серія 7 | 04.11.2021 | Жадана любов

Ви дивитеся костюмований серіал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 7 серія від 04.11.2021, в якій весь Київ пліткує про минуле Катерини Степанівни.

Попри це, мадам Жадан не збирається скасовувати благодійний аукціон, на який приходить все вище суспільство, щоб просто посміятися з Катерини. А пан Червінський у серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 року вимагає від головного редактора газети «Вісті», щоб той публікував історію «Карини та купця Бажана» зі справжніми іменами. Але Геннадій Фус не наважується піти проти Андрія Жадана – одного з найбагатших та найвпливовіших людей міста. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 7 серія від 04.11.2021 ви дізнаєтесь, чи зможуть Катерина та Андрій очистити свою репутацію.

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