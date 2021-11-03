Ви дивитеся серіал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 6 серія від 03.11.2021, в якому триває благодійний бал під керівництвом Рогніди Безус.

Світська дама вирішує влаштувати провокацію для Катерини Жадан, яка раніше посміла сперечатися із Рогнідою Василівною з приводу Ольги Родзевич у серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021. Тим часом Орися розуміє, що боїться народжувати дитину, і Павлина вирішує заспокоїти дівчину. Під час розмови Орися раптово запитує Павлушу, чому вона залишилася без чоловіка. У костюмованій драмі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 6 серія ви почуєте трагічну історію Павлини Йосипівни.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 5 серія дивитись онлайн – 03.11.2021