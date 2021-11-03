Ви дивитесь серіал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 5 серія від 03.11.2021 на сайті СТБ, в якій Катерина та Андрій Андрійович повертаються до Києва після своєї подорожі Європою. Кітті горить ідеєю стати лікарем, а Жадан дізнається у помічника Богдана, що йому вдалося дізнатися про Степана Георгійовича Гнаткевича. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 Андрій припускає, що Стефан Яблоневський і є Гнаткевич, з яким у минулому його пов’язувала кохана жінка – панночка Віра. Офіційно Степан Георгійович вважається загиблим на Кавказі, але якщо це не так? Таємницю особистості князя Яблоневського спробує розгадати Андрій Жадан у драмі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 5 серія від 03.11.2021.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 4 серія дивитись онлайн – 02.11.2021