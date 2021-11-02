Серіал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 4 серія від 02.11.2021 дивіться онлайн на сайті СТБ просто зараз.

Підлий Яків вирішив помститися Галі за те, що напередодні вона відмовилася позичити йому гроші. Колишній керуючий маєтком у Червінці продав дитину Галі та Панаса бездітній парі з Одеси. На ранок молоді батьки розуміють, що їхня донька зникла, і Панас вирушає до Ніжина слідами людей, які купили його дитину. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 року Стефан Яблоневський намагається якомога більше часу проводити з Катериною та завоювати її довіру. Тим часом помічник Жадана знаходить у кімнаті князя любовні листи від невідомої жінки та показує їх Андрію Андрійовичу. Дивіться онлайн серіал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 4 серія, щоб дізнатися, що ж станеться далі.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 3 серія дивитись онлайн – 02.11.2021