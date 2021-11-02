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Подлый Яков решил отомстить Гале за то, что накануне она отказалась одолжить ему деньги. Бывший управляющий поместьем в Червинке продал ребенка Гали и Панаса бездетной паре из Одессы. На утро молодые родители обнаруживают пропажу, и Панас отправляется в Нежин по следам людей, которые купили его дочь. В сериале Кріпосна. Жадана любов 2021 Стефан Яблоневский старается как можно больше времени проводить с Катериной и завоевать ее доверие. Тем временем помощник Жадана находит в комнате князя любовные письма от неизвестной женщины и показывает их Андрею Андреевичу. Смотрите онлайн сериал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 4 серия, чтобы узнать, что же произойдет дальше.

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Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 3 серия смотреть онлайн – 02.11.2021