Смотрите онлайн костюмированную драму Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 3 серия от 02.11.2021 на сайте СТБ, в которой Катерина узнает, что на ее мужа снова было совершено покушение. Девушка понимает, что Андрея Андреевича нужно срочно забирать в Червинку, ведь, как ей кажется, там ему будет безопаснее. Но она еще не знает, что именно в поместье ее любимый будет ближе всего к своему убийце. В драме Кріпосна. Жадана любов 2021 помощник Жадана показывает ему нож, которым его пытались лишить жизни в церкви. И к своему большому удивлению, Андрей Андреевич его узнает… Ведь это его собственный нож, который 15 лет назад ему подарила дочь господина, у которого Жадан был крепостным. Как покушение на Жадана связано с его прошлым? Смотрите продолжение этой истории в мелодраме Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 3 серия от 02.11.2021.

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Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 2 серия смотреть онлайн – 01.11.2021