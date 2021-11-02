Дивіться онлайн костюмовану драму Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 3 серія від 02.11.2021 на сайті СТБ, в якій Катерина дізнається, що на її чоловіка знову було скоєно замах. Дівчина розуміє, що Андрія Андрійовича потрібно терміново забирати до Червінки, адже, як їй здається, там йому буде безпечніше. Але вона ще не знає, що саме в маєтку її коханий буде ближче до свого вбивці. У драмі Кріпосна. Жадана любов 2021 року помічник Жадана показує йому ніж, яким його намагалися позбавити життя в церкві. І на превеликий подив, Андрій Андрійович його дізнається… Адже це його власний ніж, який 15 років тому йому подарувала донька пана, у якого Жадан був кріпаком. Як замах на Жадана пов’язаний із його минулим? Дивіться продовження цієї історії у мелодрамі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 3 серія від 02.11.2021.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 2 серія дивитись онлайн – 01.11.2021