Продовження костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 2 серія від 01.11.2021 на сайті СТБ.

Колишня кріпосна Орися приносить своєму чоловікові Назару благу звістку про те, що в них незабаром з’явиться дитина. Пара неймовірно рада цій новині, але недовго – у їхні двері стукає знесилена Катерина. Після того, як Петро Червінський вигнав її з маєтку, Кітті більше нема де жити. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 року злий поміщик вирушає до Ніжина, щоб зрозуміти, чому його володіння опинилися в руках Андрія Жадана. Банкіри пояснюють старшому Червінському, що його власний син заклав маєток, який пізніше продали на аукціоні. Костюмована драма Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 2 серія від 01.11.2021 розповість, який спосіб знайшов Петро Іванович, щоб повернути собі дім та землю.

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Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 1 серія дивитись онлайн – 01.11.2021