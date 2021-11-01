Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 2 серія дивитись онлайн – 01.11.2021

Дивіться онлайн серіал Кріпосна Жадана Любов - 2 серія від 01 листопада 2021. Багатосерійний фільм Кріпосна 3 сезон - серія 2 на сайті СТБ
Серія 2 | 01.11.2021 | Жадана любов

Продовження костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 2 серія від 01.11.2021 на сайті СТБ.

Колишня кріпосна Орися приносить своєму чоловікові Назару благу звістку про те, що в них незабаром з’явиться дитина. Пара неймовірно рада цій новині, але недовго – у їхні двері стукає знесилена Катерина. Після того, як Петро Червінський вигнав її з маєтку, Кітті більше нема де жити. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 року злий поміщик вирушає до Ніжина, щоб зрозуміти, чому його володіння опинилися в руках Андрія Жадана. Банкіри пояснюють старшому Червінському, що його власний син заклав маєток, який пізніше продали на аукціоні. Костюмована драма Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 2 серія від 01.11.2021 розповість, який спосіб знайшов Петро Іванович, щоб повернути собі дім та землю.

Дивіться онлайн всі серії серіалу Кріпосна

Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 1 серія дивитись онлайн – 01.11.2021

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send