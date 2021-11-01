Продолжение костюмированной драмы Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 2 серия от 01.11.2021 на сайте СТБ.

Бывшая крепостная Орыся приносит своему мужу Назару благую весть о том, что у них скоро появится ребенок. Пара невероятно рада этой новости, но это недолго – в их двери стучится обессиленная Катерина. После того, как Петр Червинский выгнал ее из поместья, Китти больше негде жить. В сериале Кріпосна. Жадана любов 2021 злой помещик отправляется в Нежин, чтобы понять, почему его владения оказались в руках Андрея Жадана. Банкиры объясняют старшему Червинскому, что его собственный сын заложил поместье, которое позже было продано на аукционе. Костюмированная драма Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 2 серия от 01.11.2021 расскажет, какой способ нашел Петр Иванович, чтобы вернуть себе дом и землю.

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Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 1 серия смотреть онлайн – 01.11.2021