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Свадьба Катерины и Андрея Андреевича закончилась не так, как того ожидали молодые. В церковь врывается всадник в черном плаще и вонзает нож в сердце Андрея Жадана. Катерина не может поверить в происходящее – любовь всей ее жизни истекает кровью у нее на руках. В сериале Кріпосна. Жадана любов 2021 лучшие врачи Нежина пытаются сделать все, чтобы Андрей Андреевич как можно скорее вернулся к своей возлюбленной, а жандармы по всему городу пытаются найти загадочного убийцу. В драме Кріпосна. Жадана любов 3 сезон вы наконец-то узнаете, удалось ли выжить Андрею и наконец-то обрести покой в объятиях Китти.

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