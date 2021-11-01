Довгоочікуване продовження костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 1 серія від 01.11.2021 – дивіться просто зараз на сайті СТБ.

Весілля Катерини та Андрія Андрійовича закінчилося не так, як на те очікували молоді. До церкви вривається вершник у чорному плащі та встромляє ніж у серце Андрія Жадана. Катерина не може повірити у те, що відбувається – кохання всього її життя спливає кров’ю у неї на руках. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 року найкращі лікарі Ніжина намагаються зробити все, щоб Андрій Андрійович якнайшвидше повернувся до своєї коханої, а жандарми по всьому місту намагаються знайти загадкового вбивцю. У драмі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон ви дізнаєтеся, чи вдалося вижити Андрію і знайти спокій в обіймах Кітті.

Дивіться онлайн всі серії серіалу Кріпосна