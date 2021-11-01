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Video: Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 1 серія дивитись онлайн – 01.11.2021

Дивіться онлайн серіал Кріпосна Жадана Любов - 1 серія від 01 листопада 2021. Багатосерійний фільм Кріпосна 3 сезон - серія 1 на сайті СТБ
Серія 1 | 01.11.2021 | Жадана любов

Довгоочікуване продовження костюмованої драми Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 1 серія від 01.11.2021 – дивіться просто зараз на сайті СТБ.

Весілля Катерини та Андрія Андрійовича закінчилося не так, як на те очікували молоді. До церкви вривається вершник у чорному плащі та встромляє ніж у серце Андрія Жадана. Катерина не може повірити у те, що відбувається – кохання всього її життя спливає кров’ю у неї на руках. У серіалі Кріпосна. Жадана любов 2021 року найкращі лікарі Ніжина намагаються зробити все, щоб Андрій Андрійович якнайшвидше повернувся до своєї коханої, а жандарми по всьому місту намагаються знайти загадкового вбивцю. У драмі Кріпосна. Жадана любов 3 сезон ви дізнаєтеся, чи вдалося вижити Андрію і знайти спокій в обіймах Кітті.

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