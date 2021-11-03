Вы смотрите сериал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 5 серия от 03.11.2021 на сайте СТБ, в которой Катерина и Андрей Андреевич возвращаются в Киев после своего путешествия по Европе.

Китти горит идеей стать врачом, а Жадан узнает у помощника Богдана, что ему удалось узнать о Степане Георгиевиче Гнаткевиче. В сериале Кріпосна. Жадана любов 2021 Андрей предполагает, что Стефан Яблоневский и есть Гнаткевич, с которым в прошлом его связывала любимая женщина – барышня Вера. Официально Степан Георгиевич считается погибшим на Кавказе, но что если это не так? Тайну личности князя Яблоневского попробует разгадать Андрей Жадан в драме Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 5 серия от 03.11.2021.

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Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 4 серия смотреть онлайн – 02.11.2021