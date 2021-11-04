Вы смотрите костюмированный сериал Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 7 серия от 04.11.2021, в которой весь Киев судачит о прошлом Катерины Степановны.

Несмотря на это, мадам Жадан не собирается отменять благотворительный аукцион, на который приходит все высшее общество, чтобы просто посмеяться над Катериной. А господин Червинский в сериале Кріпосна. Жадана любов 2021 требует от главного редактора газеты «Вести», чтобы тот публиковал историю «Карины и купца Бажана» с настоящими именами. Но Геннадий Фус не решается пойти против Андрея Жадана – одного из самых богатых и влиятельных людей города. В сериале Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 7 серия от 04.11.2021 вы узнаете, смогут ли Катерина и Андрей очистить свою репутацию.

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Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 6 серия смотреть онлайн – 03.11.2021