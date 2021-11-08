Продолжение истории семьи Жадан в костюмированном сериале Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 9 серия от 08.11.2021 на сайте СТБ.

Катерина Степановна наконец-то узнает, что князь Стефан Яблоневский на самом деле Степан Гнаткевич. Андрей Андреевич рассказывает жене о том, что связывает его с этим человеком, и для Катерины это становится полным шоком. Жадан начинает поиски Яблоневского по всему Киеву, чтобы привлечь к ответственности за покушение на его жизнь. Но саму Катерину Жадан больше волнует другое – неужели Андрей так сильно любил Веру, что целых десять лет не мог ее забыть? В сериале Кріпосна. Жадана любов 3 сезон 9 серия от 08.11.2021 Катерине Степановне придется искать ответ на этот вопрос в прошлом ее мужа.

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Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон: 8 серия смотреть онлайн – 04.11.2021