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Ігри Нескорених

«Нескорені»: проєкт присвята незламним героям та українській збірній Invictus Games-2023

28.08.2023

Цієї осені Україна вчетверте візьме участь у міжнародному спортивному заході Invictus Games для військових і ветеранів, які отримали травми під час бойових дій та проходять реабілітацію. Цьогорічні «Ігри Нескорених» відбудуться з 9 по 16 вересня у Дюссельдорфі, в них змагатимуться збірні 22 країн. Телеканал СТБ традиційно став інформаційним партнером події і готує проєкт-присвяту «Нескорені». Деталі — в матеріалі.  

«Нескорені»: проєкт присвята незламним героям та українській збірній Invictus Games-2023

8 вересня о 22:00 в ефірі СТБ відбудеться прем’єра документального фільму «Нескорені», присвяченого силі духу наших захисників і захисниць. Проєкт-присвята нашим незламним героям та українській збірній Invictus Games-2023. 

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Протягом вересня ефір та діджитал майданчики СТБ будуть присвячені силі духу наших героїв та геройок. Глядачі побачать документальний фільм про учасників української збірної та цикл відвертих діджитал-інтерв’ю з ними та членами їх родин: про те, чим займалися у цивільному житті і як війна змінила їх, про поранення і про спільний шлях реабілітації, адже за кожним сильним героєм завжди стоїть його не менш сильна близька людина.

Video: «Нескорені»: проєкт присвята незламним героям та українській збірній Invictus Games-2023

Телеканал СТБ традиційно став інформаційним партнером події і готує проєкт-присвяту «Нескорені». Деталі — в матеріалі СТБ

 

Також в рамках спецпроєкту вийдуть актуальні поради «Як спілкуватися з Нескореними», ефірні ID-заставки, сюжети в марафоні «Єдині новини» та у програмі «Ранок у великому місті», і великий фотопроєкт за участю членів збірної та їх родин.

Фото: https://invictusgames.in.ua/

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