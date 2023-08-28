«Нескорені»: проект посвящения несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023

Этой осенью Украина в четвертый раз примет участие в международном спортивном мероприятии Invictus Games для военных и ветеранов, получивших травмы во время боевых действий и проходящих реабилитацию. «Ігри Нескорених» состоятся с 9 по 16 сентября в Дюссельдорфе, в них сразятся сборные 22 стран. Телеканал СТБ традиционно стал информационным партнером события и готовит проект-посвящение «Нескорені». Детали – в материале.

8 сентября в 22:00 в эфире СТБ состоится премьера документального фильма «Нескорені», посвященного силе духа наших защитников и защитниц. Проект-посвящение нашим несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023.

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В течение сентября эфир и диджитал площадки СТБ будут посвящены силе духа наших героев и героинь. Зрители увидят документальный фильм об участниках украинской сборной и цикле откровенных диджитал-интервью с ними и членами их семей: о том, чем занимались в гражданской жизни и как война изменила их, о ранениях и об общем пути реабилитации, ведь за каждым сильным героем всегда стоит его не менее сильный близкий человек.

Video: «Нескорені»: проект посвященный несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023 Телеканал СТБ традиционно стал информационным партнером события и готовит проект-посвящение «Нескорені». Детали – в материале СТБ

Также в рамках спецпроекта выйдут актуальные советы «Як спілкуватися з Нескореними», эфирные ID-заставки, сюжеты в марафоне «Єдині новини» и в программе «Ранок у великому місті» и большой фотопроект с участием членов сборной и их семей.

Фото: https://invictusgames.in.ua/

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