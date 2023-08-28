Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сериалы
Сериалы
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Все проекты
ua
Ігри Нескорених

«Нескорені»: проект посвящения несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023

28.08.2023

Этой осенью Украина в четвертый раз примет участие в международном спортивном мероприятии Invictus Games для военных и ветеранов, получивших травмы во время боевых действий и проходящих реабилитацию. «Ігри Нескорених» состоятся с 9 по 16 сентября в Дюссельдорфе, в них сразятся сборные 22 стран. Телеканал СТБ традиционно стал информационным партнером события и готовит проект-посвящение «Нескорені». Детали – в материале.

«Нескорені»: проект посвященный несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023

8 сентября в 22:00 в эфире СТБ состоится премьера документального фильма «Нескорені», посвященного силе духа наших защитников и защитниц. Проект-посвящение нашим несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023.

Больше по теме: Осень твоей силы: СТБ объявил дать премьер нового сезона

В течение сентября эфир и диджитал площадки СТБ будут посвящены силе духа наших героев и героинь. Зрители увидят документальный фильм об участниках украинской сборной и цикле откровенных диджитал-интервью с ними и членами их семей: о том, чем занимались в гражданской жизни и как война изменила их, о ранениях и об общем пути реабилитации, ведь за каждым сильным героем всегда стоит его не менее сильный близкий человек.

Video: «Нескорені»: проект посвященный несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023

Телеканал СТБ традиционно стал информационным партнером события и готовит проект-посвящение «Нескорені». Детали – в материале СТБ

Также в рамках спецпроекта выйдут актуальные советы «Як спілкуватися з Нескореними», эфирные ID-заставки, сюжеты в марафоне «Єдині новини» и в программе «Ранок у великому місті» и большой фотопроект с участием членов сборной и их семей.

Фото: https://invictusgames.in.ua/

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Читайте также
«Нескорені»: проект посвященный несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023
Ігри Нескорених

Ігри Нескорених: смотрите с 22 октября на СТБ (Анонс)

 ігри нескорених 2018
Ігри Нескорених

Второй день соревнований «Ігор Нескорених» 2018: фото

 «Нескорені»: проект посвященный несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023
Ігри Нескорених

Василий Вирастюк стал ведущим студии Invictus Games

 «Нескорені»: проект посвященный несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023
Ігри Нескорених

Петр Порошенко наградил украинскую сборную «Invictus Games»

 «Нескорені»: проект посвященный несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023
Ігри Нескорених

Как встречали украинскую сборную с «Invictus Games»

 «Нескорені»: проект посвященный несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023
Ігри Нескорених

Украинская сборная вернулась с «Ігор Нескорених»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ