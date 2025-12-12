Проєкти
Холостяк

Холостяк 14 сезон 9 випуск від 12.12.2025 частина 3 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 9 випуск частина 3 від 12.12.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 9 випуск 3 частина - ефір від 12 грудня 2025 на сайті СТБ
Холостяк 14 сезон випуск 9 частина 3 від 12.12.2025
Випуск 9 | 12.12.2025 | Сезон 14

Залишилося зовсім трохи до емоційної Церемонії троянд. Проте спочатку Настя занурить Тараса у своє київське життя, а також познайомить його зі своїми рідними у проєкті Холостяк.

До цього моменту побачення організовував сам Тарас Цимбалюк, проте цього разу ініціативу у свої руки взяла Настя. Після кількох романтичних зустрічей вона захотіла показати інший бік своєї натури – азартний і екстремальний. Саме тому героїня обрала картинг, щоб із драйвом відпустити хвилювання перед важливим знайомством із її родиною.

Батьки Насті проживають у Харкові, але вони спеціально приїхали в столицю, щоб ближче познайомитися з Холостяком. Перед сімейною вечерею Тарас разом із ними ліпитиме вареники, а цей теплий домашній момент стане чудовою нагодою для відвертої розмови з татом героїні. Про що вони говоритимуть? Який несподіваний факт про Настю відкриє її найкраща подруга? Дивіться проєкт Холостяк 14 сезон 9 випуск.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 9 випуск від 12.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

