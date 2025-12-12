Проєкти
Холостяк

Холостяк 14 сезон 9 випуск від 12.12.2025 частина 2 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 9 випуск частина 2 від 12.12.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 9 випуск 2 частина - ефір від 12 грудня 2025 на сайті СТБ
Холостяк 14 сезон випуск 9 частина 2 від 12.12.2025
Випуск 9 | 12.12.2025 | Сезон 14

У проєкті Холостяк Тарас Цимбалюк відвідає Дніпро, щоб ближче познайомитися з родиною Дар’ї.

Під час побачень Дар’я зізналася, що родина є єдиною силою, яка на неї по-справжньому впливає, тому Тарасові було дуже цікаво познайомитися з її рідними. Але спочатку Дар’я хоче показати Холостяку важливе для себе місто. Героїня обожнює своє рідне місто, а особливо вона любить яхт-клуб. Про що Дар’я говоритиме з Тарасом під час прогулянки? Чи справді їх запросили на реальне весілля? І чи погодиться Холостяк його відвідати? Дивіться онлайн проєкт Холостяк 2025.

Дар’я розповіла Тарасові, що коли він познайомиться з її татом, то зрозуміє, звідки в неї її сталевий характер. Під час спілкування з родиною героїні в Холостяка буде можливість віч-на-віч поговорити з її батьком. Яку несподівану таємницю він дізнається про Дар’ю? Дивіться у проєкті Холостяк.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 9 випуск від 12.12.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 9 випуск 3 частина від 12.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

