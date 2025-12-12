Холостяк 14 сезон 9 випуск від 12.12.2025 частина 1 дивитись онлайн

Випуск 9 | 12.12.2025 | Сезон 14

Тарас Цимбалюк вирушає до Хмельницького, де Надін та Іра розкриють йому невідомі раніше сторінки свого життя. Дивіться онлайн проєкт Холостяк 9 випуск.

У Хмельницькому героїні вперше самі спланували свої побачення, що дозволило Тарасові побачити їх такими, якими вони є у власному світі. Першою запросила Холостяка на побачення Іра. Героїня має власне місце сили, про яке ніколи й нікому не розповідала. Проте цього разу вона хоче поділитися цим із Тарасом. Що ж це за місце? Яке хобі окрилює Іру? І як пройде знайомство Тараса з мамою та молодшим братиком Іри? Усе покаже проєкт Холостяк 2025.

Зовсім інша атмосфера чекатиме на Тараса під час побачення з Надін. Вона вперше самостійно спланувала весь день і запросила його до промзони, щоб разом вивільнити накопичені емоції, розбиваючи посуд. Далі на них чекає творчість без обмежень, адже Тарас і Надін створять спільний малюнок, використовуючи власні тіла як полотна. Яким буде результат? І які важливі теми обговорить Тарас Цимбалюк із батьками Надін? Дивіться онлайн проєкт Холостяк 14 сезон 9 випуск.

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 9 випуск від 12.12.2025

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 9 випуск 2 частина від 12.12.2025