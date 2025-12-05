Холостяк 14 сезон 8 випуск від 05.12.2025 частина 3 дивитись онлайн

Випуск 8 | 05.12.2025 | Сезон 14

Яким буде перше побачення в сезоні, формат якого обере сама героїня? Дізнайтеся просто зараз у проєкті Холостяк.

Тарас Цимбалюк вирішив створити для Дар’ї побачення, яке відповідатиме її бажанням, тому він запропонував їй самій обрати формат їхнього часу разом. Даша загадала винну дегустацію, адже для неї таке побачення – це романтика, спокій і можливість пізнати людину глибше. Чи зможуть вони відкритися одне одному в затишній атмосфері та чи народяться між ними справжні почуття? Дивіться проєкт Холостяк 2025.

Поки Даша проводить час із Тарасом, героїні отримують несподіване завдання від Григорія Решетника. Раніше вони записували відеозвернення перед Церемонією троянд, але цього разу все буде інакше. Ведучий запропонував дівчатам записати звернення у форматі ТікТок-відео. Як героїні креативно проявлять себе? Дивіться у проєкті Холостяк 14 сезон 8 випуск.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 8 випуск від 05.12.2025