Холостяк

Video: Холостяк 14 сезон 8 випуск від 05.12.2025 частина 3 дивитись онлайн

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 8 випуск частина 3 від 05.12.2025. Новий випуск Холостяк 14 сезон 8 випуск 3 частина - ефір від 05 грудня 2025 на сайті СТБ
Холостяк 14 сезон 8 випуск від 05.12.2025 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк Сезон 14 Випуск 8 Холостяк 14 сезон випуск 8 частина 3 від 05.12.2025
Випуск 8 | 05.12.2025 | Сезон 14

Яким буде перше побачення в сезоні, формат якого обере сама героїня? Дізнайтеся просто зараз у проєкті Холостяк.

Тарас Цимбалюк вирішив створити для Дар’ї побачення, яке відповідатиме її бажанням, тому він запропонував їй самій обрати формат їхнього часу разом. Даша загадала винну дегустацію, адже для неї таке побачення – це романтика, спокій і можливість пізнати людину глибше. Чи зможуть вони відкритися одне одному в затишній атмосфері та чи народяться між ними справжні почуття? Дивіться проєкт Холостяк 2025.

Поки Даша проводить час із Тарасом, героїні отримують несподіване завдання від Григорія Решетника. Раніше вони записували відеозвернення перед Церемонією троянд, але цього разу все буде інакше. Ведучий запропонував дівчатам записати звернення у форматі ТікТок-відео. Як героїні креативно проявлять себе? Дивіться у проєкті Холостяк 14 сезон 8 випуск.

Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон – всі випуски

Дивитися онлайн: Холостяк 14 сезон 8 випуск від 05.12.2025

